Violenza in famiglia, manda in ospedale il padre con un pugno in faccia: arrestato 47enne

Episodio di violenza in città verso le 20 di domenica sera. Un 47enne, con problemi di alcol e stupefacenti, dopo l’ennesima lite con i genitori, ha prima minacciato di morte e poi sferrato un pugno in faccia all’anziano padre, mandandolo in ospedale con una prognosi di 7 giorni.

Sul posto, nella zona del Cimitero Maggiore di Vicenza, è intervenuta una volante della polizia che ha arrestato il 47enne.

Non è la prima volta che l’uomo si rende responsabile di maltrattamenti in famiglia. Una denuncia in tal senso era infatti già stata presentata ai carabinieri. Ora il 47enne si trova in carcere a San Pio X, dove il gip si recherà per l’interrogatorio di garanzia.