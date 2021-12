Processo Bianchin, il rinvio scatena la protesta

Nel gennaio del 2016 Mariano Bianchin, un operaio solagnese 50enne perse la vita schiacciato da una pressa alla Smev di Bassano del Grappa. Oggi 13 dicembre il tribunale penale di Vicenza per il processo legato a quell'infortunio per il quale sono già arrivate alcune condanne definitive sotto la forma del patteggiamento, ha deciso per un rinvio della udienza programmata. Un rinvio «al gennaio 2023» che ha mandato su tutte le furie i familiari della vittima in una con gli attivisti del «Comitato bassanese per la dignità e la salute nei luoghi di lavoro» che assieme ad alcuni sindacalisti delle sigle di base Cub e Usb oggi hanno protestato vibratamente a Borgo Berga. A più riprese è stata blandita la parola «prescrizione». C'è il «fondato timore» infatti sostengono i manifestanti che questo rinvio possa essere il prologo affinché lo stesso processo finisca in un binario morto. Due sono i manager a giudizio perché non avrebbero vigilato affinché l'azienda applicasse le norme a deterrenza degli infortuni. Oltre alle due condanne già patteggiate un altro processo per un altro manager è approdato al secondo grado. Sullo sfondo rimane «la mattanza legata alle morti e agli infortuni nel Veneto» una regione martoriata sostengono gli animatori della protesta in cui la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro è patrimonio per pochi. Il tutto tra l'altro, avviene in un contesto, questo il succo delle doglianze espresse stamani, in cui le autorità preposte alla prevenzione e alla repressione spesso lasciano parecchio a desiderare. «Non è più tollerabile - hanno argomentato oggi i manifestanti - che profitto e produttività si concretizzino troppo spesso a scapito della legalità, della sicurezza, del benessere dei lavoratori nonché dell'ambiente».