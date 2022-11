Blitz a Palazzo Trissino contro il Tav, la Digos denuncia 17 attivisti

"Manifestazione non autorizzata e occupazione abusiva". Sono i reati per i quali sono stati denunciati 17 giovani attivisti che nel tardo pomeriggio dello scorso martedì 18 ottobre erano entrati all'interno di Palazzo Trissino, sede del Comune di Vicenza. Alcuni di loro si erano anche incatenati davanti all'ingresso della sala giunta. Il motivo della protesta riguardava le mosse dell'amministrazione comunale in materia di Tav. In particolare, i manifestanti, contestavano alla Giunta Rucco di non aver sufficientemente condiviso con i cittadini le scelte sull'imponente opera strutturale che cambierà il volto di Vicenza e innescherà una serie di lunghi cantieri. Nel mirino, le ultime modifiche progettuali proposte dal Gruppo FS. La manifestazione aveva appunto lo scopo di chiedere una serie di incontri pubblici e un consiglio comunale straordinario.

Dei 50 partecipanti alla protesta, 3 sono stati denunciati per il reato di manifestazione non preavvisata e altri 14 per quello di occupazione abusiva di edifici pubblici. Gli agenti della Digos, a occupazione avvenuta, erano intervenuti a Palazzo Trissino dove, poco dopo, la maggior parte dei manifestanti è uscita dalla sede del Comune, mentre una quindicina di antagonisti decideva di rimane ben oltre il normale orario di chiusura degli uffici, dichiarando di essere intenzionati a permanere all’interno dell’edificio ad oltranza o comunque sino all’ottenimento delle loro richieste. A quel punto la polizia locale, su indicazione della Digos e una volta formulate formalmente da parte del dirigente le tre intimazioni previste dalla legge di sciogliere la manifestazione, ha provveduto allo sgombero coatto degli occupanti. Le successive indagini, effettuate con il supporto delle immagini di quanto avvenuto riprese dalla polizia dcientifica, hanno appunto portato alle 17 denunce.