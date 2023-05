Minacce al sindaco di Arzignano: busta con proiettile ad Alessia Bevilacqua

Questa mattina, mercoledì 17 maggio 2023, alle ore 9.30 circa, il sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua, ha ricevuto una busta anonima sospetta presso l'ufficio comunale. È stato subito avvertito il comandante della Polizia Locale Maurizio Dal Barco e il vicesindaco Enrico Marcigaglia che si sono immediatamente recati presso l'ufficio del sindaco.

Dopo un veloce controllo, la busta è stata aperta dal comandante della polizia locale. La busta conteneva un proiettile di pistola. Dopo alcuni istanti di sgomento e incredulità, il sindaco Alessia Bevilacqua ha avvertito il questore di Vicenza e i carabinieri che sono subito intervenuti a repertare le prove. Verso le 12.30 il sindaco si è recata presso la caserma dei carabinieri per presentare denuncia contro ignoti.

"Ricevere un proiettile dentro ad una busta anonima mi ha spaventato. Non me lo sarei mai aspettata ed effettivamente è una cosa che destabilizza parecchio, anche se sono serena e continuo a svolgere il mio lavoro nell'interesse dei cittadini, lavorando con impegno e tenacia per contrastare la criminalità e garantire la sicurezza della città", ha dichiarato Bevilacqua, aggiungendo: "Ovviamente ora ho un po' di paura, ma anche questa volta, assieme alla mia squadra cercheremo di superare quanto accaduto",

Al momento tutti gli elementi sono in mano alle forze dell'ordine per le opportune indagini.