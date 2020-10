Scaricano il camion e trovano profughi minorenni: la fuga e il ritrovamento in A4

Li hanno trovati mentre scaricavano un camion proveniente dall'Est Europa. Quando hanno aperto il cassone, un gruppo di profughi, stipati all'interno dell'autoarticolato, si è dato immediatamente alla fuga. L'episodio è accaduto verso le 10 della mattina di mercoledì in una ditta di Gambellara.

I titolari dell'azienda hanno immediatamente avvisato i carabinieri che, dopo le ricerche durate qualche ora, hanno trovato tre profughi, tutti minorenni, mentre camminavano il autostrada nei pressi di Soave. Secondo la ricostruzione dei militari i clandestini provengono dall'Afghanistan e hanno tutti un'età verosimilmente compresa tra i 15 e i 17 anni.

L'autista del Tir, un ungherese, ha dichiarato di non essere a conoscenza del carico umano che trasportava ma sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per accertare l'eventuale coinvolgimento dell'uomo. I ragazzi afgani sono stati affidati a una casa famiglia locale.