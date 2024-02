Al via il processo sulla morte di Rebellin, il pm accetta nuovamente la richiesta di patteggiamento dei legali di Rieke: la decisione il prossimo 11 marzo

Si è aperto stamane il processo a Wolfgang Rieke, il camionista tedesco di 63 anni che il 30 novembre del 2022 travolse e uccise l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin. L'inizio del processo è un'udienza "tecnica" definita dai legali "filtro dibattimentale". Anche in questa sede il pm ha dato l'ok al patteggiamento - chiesto dai legali della difesa - della pena di 3 anni e 11 mesi nei confronti del camionista. Lo stesso via libera il pm l'avevo dato infatti già dato in fase di udienza preliminare, nel dicembre scorso, ma il gup Renato Venditti aveva rigettato il patteggiamento definendo "Un fatto di estrema gravità" quanto successe nel 2022.

La decisione di accettare o meno il patteggiamento adesso aspetta ai giudici che si pronunceranno l'11 marzo prossimo.