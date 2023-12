Principio di incendio in un garage

Alle 5.40, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cavour a Villaverla per un principio d’incendio divampato all’interno del garage di un condominio: nessuna persoan è rimasta ferita. I pompieri accorsi dal distaccamento volontario di Thiene con un’autopompa, un’autobotte e 5 operatori, hanno prontamente spento le fiamme, che hanno interessato alcune masserizie presenti all’interno del box. Le cause delle fiamme sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile sono terminate poco prima delle 8.