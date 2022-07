Principio d’incendio sul tetto della palestra: intervengono i pompieri

Alle 12:40 di oggi, giovedì 21 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Vanzetti a Thiene per il principio d’incendio della copertura di una palestra dove erano appena stati eseguiti dei lavori di posa in opera della guaina. I pompieri accorsi da Schio con due mezzi, hanno prontamente asportato parte della guaina e l’isolamento riuscendo a isolare il focolaio, che è stato spento. Le cause del principio d’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di messa in sicurezza della struttura sono durate circa due ore.