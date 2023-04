Prevenzione spaccio e microcriminalità, controlli della polizia nel fine settimana

Si è conclusa nella mattinata di lunedì un'altra fase delle operazioni di controllo straordinario del territorio disposte con ordinanza dal questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori. Le attività effettuate nei giorni scorsi si sono concentrate per lo più nelle “aree a rischio” del capoluogo, anche a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni cittadini che hanno denunciato la presenza di soggetti molesti che assumerebbero spesso comportamenti inurbani e a volte anche pericolosi per la sicurezza delle persone.

I servizi di controllo si sono rivolti verso soggetti che infastidiscono residenti e passanti, e arrecano danno ai commercianti della zona. Costoro, intenti a bivaccare sulle panchine, a consumare alcolici e a disturbare persone e attività commerciali, sono stati identificati dalla polizia e allontanati dal capoluogo. Nel dettaglio, pattugliamenti e controlli specifici sono stati effettuati a Campo Marzo, quartiere Laghetto, quartiere Ferrovieri, San Pio X°, Riviera Berica, Ponte degli Angeli, viale SS. Felice e Fortunato, Giardini Salvi e in tutta la zona del Quadrilatero; durante il pomeriggio di sabato sono stati ispezionati i centri commerciali “Emisfero” e "Palladio", mentre, nelle ore serali, inoltre, è stato monitorato il centro cittadino. Gli uomini della questura hanno inoltre effettuato 4 Posti di controllo lungo le principali arterie stradali di accesso al capoluogo.

Un controllo è stato effettuato all’interno di un edificio abbandonato che si trova in via Pittoni, segnalato dalla cittadinanza quale luogo di ritrovo di soggetti senza fissa dimora, talvolta presenti illegalmente sul nostro territorio nazionale, nonché utilizzati quali punto di riferimento per il compimento di attività illecite. Durante l’ispezione è stata riscontrata la presenza di un soggetto pregiudicato senza fissa dimora, oltre che il riscontro del fatto che tale edificio viene utilizzato quale rifugio di sbandati. Nei suoi confronti il questore ha emesso un foglio di via obbligatorio da Vicenza, con il divieto di farvi rientro per i prossimi 3 anni.

Nella mattina odierna, infine, così come nelle scorse settimane è stato disposto dal questore un ulteriore servizio di monitoraggio e di prevenzione nelle aree a ridosso di alcune scuole del comune di Vicenza, finalizzate ad evitare che soggetti malintenzionati avvicinino i ragazzi davanti alle scuole, proponendo loro l’acquisto di stupefacenti. Nel corso di queste specifiche attività di polizia non sono state evidenziate particolari situazioni di criticità.

Al termine delle attività operative, il questore Sartori ha adottato i seguenti 4 fogli di via obbligatori (dal comune di Vicenza), 3 ordini di allontanamento dal territorio nazionale e 4 avvisi orali.