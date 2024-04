Preso a botte per tre euro, ennesimo episodio di violenza in centro

Baby gang, balordi ubriachi o ultraviolenza gratuita stile "arancia meccanica"? L'episodio accaduto nella notte tra sabato e domenica in centro a Vicenza fa riflettere ma sopratutto sembra una beffa nei confronti degli annunci della Prefettura di intervento per arginare le aggressioni nel cuore di Vicenza che sono salite alla ribalta delle cronache negli ultimi mesi.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, un cittadino bengalese di 45 anni, dipendente di un locale del centro storico, verso le 3 della notte tra sabato e domenica, è stato assalito da una gang che prima lo ha picchiato e poi derubato dei pochi spiccioli che aveva in tasca, circa 3 euro. Il tutto è successo tra corso Palladio e piazza dei Signori, ovvero in pieno centro storico. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri e le indagini sono tuttora coperte dal più stretto riserbo. Ad aggredire l'uomo sarebbero stati un gruppo di giovani che lo hanno assalito mentre stava rincasando dopo il lavoro. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La vittima, una volta ripresosi dall'aggressione, ha chiamato i carabinieri che sono arrivati immediatamente sul posto.

Le indagini ora stanno proseguendo attraverso la visione delle telecamere di video sorveglianza. Nel frattempo il comitato ordine e sicurezza pubblica ha previsto l'intensificazione di controlli in centro storico con dei presidi fissi in piazza Biade ma anche a Porta Castello e a San Lorenzo, luoghi dove si ritrovano le gang.