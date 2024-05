Pregiudicato per spaccio rintracciato a Vicenza, arrestato dalla polizia di Stato

Le volanti della questura di Vicenza, nel corso della giornata di mercoledì, verso le ore 22:40, hanno rintracciato a Vicenza, in viale Mazzini, K.S. cittadino tunisino del 1976, in Italia senza fissa dimora.

Controllato dagli agenti, è risultato avere a suo carico una sentenza di condanna definitiva per spaccio di stupefacenti, per fatti commessi a Padova nel 2018, per cui doveva scontare la pena di 5 anni e 3 mesi di reclusione con la multa di 21.700 euro.

L’uomo pertanto è stato accompagnato in questura, tratto in arresto e quindi associato al carcere di Vicenza, dove sarà trattenuto per scontare la citata pena.