Evade dai domiciliari e si dà alla fuga, arrestato dalla polizia dopo un inseguimento

Nel tardo pomeriggio di ieri – 7 aprile – gli agenti della squadra volanti hanno tratto in arresto L.G., classe 96, cittadino di origini romene, agli arresti domiciliari a seguito di alcune rapine perpetrate lo scorso anno.

Le volanti, giunte in via Fasolo in ausilio a personale del Norm dei Carabinieri, chiamati per rumori e schiamazzi provenienti da un appartamento, hanno intercettato, poco distante dal luogo della segnalazione, il sospetto che, in violazione delle prescrizioni a lui imposte, aveva ospitato due suoi amici all’interno della sua abitazione.

Inutile il tentativo di sottrarsi all’arresto: gli agenti della polizia di Stato lo hanno inseguito e intercettato nei pressi di un limitrofo cantiere. Al termine di una colluttazione conclusasi con l’utilizzo dello spray al peperoncino, il giovane è stato ammanettato e condotto negli uffici della Questura.

Terminati gli adempimenti di rito, è stata ripristinata la misura degli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni del tribunale di sorveglianza.