Pregiudicato si scaglia su un agente e lo ferisce

Durante la scorsa notte, tra mercoledì 3 e giovedì 4 agosto, H. F. – un cittadino italiano di anni 25 di origine magrebina residente nel Comune di Valbrenta – è stato tratto in arrestato dagli agenti della polizia di stato del di Bassano del Grappa per i reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché denunciato in stato di libertà per i reati di rifiuto di declinare le proprie generalità e violazione al foglio di via obbligatorio dal Comune di Bassano del Grappa emesso nei suoi confronti dal questore della Provincia di Vicenza, oltre che sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

Il giovane, con a proprio carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona, per detenzione abusiva di armi ed evasione, nonché, come già scritto, un foglio di via obbligatorio dal Comune di Bassano del Grappa, e la Misura di Prevenzione antimafia dell’Avviso Orale emesso sempre dal Questore di Vicenza, è stato intercettato e fermato in viale delle Fosse, intorno alle ore 1.20 circa, da una pattuglia della squadra dalla “Volanti”.

L’uomo stava camminando con altri due soggetti quando è stato fermato dagli agenti, i quali hanno chiesto di declinare le proprie generalità per un controllo; nonostante ciò nessuno dei tre individui ha dato risposta ai poliziotti, continuando imperterriti a camminare. Ad un certo punto uno dei tre ha iniziato a inveire contro gli operanti, urlando immotivatamente ed in maniera sconnessa, nonostante la tarda ora, e profferendo frasi gravemente offensive verso la polizia.

Durante la predetta concitata fase i tre individui si sono dati alla fuga in direzione di viale Venezia. Gli agenti della Volante, dopo essere risaliti a bordo del veicolo di servizio, li hanno raggiunti mentre stavano scavalcando una recinzione di un’abitazione privata.

Una volta raggiunti dai poliziotti, il soggetto che precedentemente aveva dato in escandescenze ha iniziato nuovamente ad inveire contro gli agenti, urlando a squarciagola frasi gravemente minacciose; non soddisfatto, quindi, con uno scatto repentino si è scagliato pericolosamente contro uno degli agenti, tentando di colpirlo. Il poliziotto è riuscito a indietreggiare e, per porre termine all’azione violenta, ha utilizzato lo spray urticante in dotazione di servizio. Nonostante ciò, il ragazzo non desisteva dai suoi propositi violenti, seguitando nei tentativi di colpire gli agenti; a questo punto l’altro agente della “Volante” l’ha immobilizzato con le manette in dotazione.

Successivamente il fermato è stato fatto salire sull’autovettura di servizio; anche in questa occasione costui ha opposto violenta resistenza, scalciando contro gli Agenti e tentando di divincolarsi.

Il soggetto è stato infine condotto presso gli Uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza, dove ha continuato a minacciare di morte gli operanti, tanto che gli agenti l’hanno rinchiuso all’interno della Camera di Sicurezza. Un Agente di Polizia, colpito al braccio destro, è stato portato al pronto soccorso, venendo poi dimesso con una prognosi di giorni 5 s.c.

Alla luce di quanto accaduto, gli Agenti di Polizia hanno deciso di procedere all’arresto di H. F. in flagranza di reato. Il Pubblico Ministero, in seguito, ne ha disposto presso le camere di sicurezza del commissariato in attesa del giudizio direttissimo.