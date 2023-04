Pregiudicato ai servizi sociali arrestato dalla polizia

Nel corso della tarda mattinata di ieri gli agenti della squadra mobile della questura, coadiuvati da una pattuglia della squadra “volanti”, hanno individuato presso il luogo di lavoro tale A. H., pregiudicato kossovaro 31enne domiciliato presso una comunità di recupero di Vicenza, dove era sottoposto agli arresti domiciliari.

Durante il controllo del soggetto emergeva a suo carico un decreto di sospensione della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali con ordine di carcerazione emesso nei giorni scorsi dall’ ufficio sorveglianza di Verona, motivato dalla persistente violazioni delle regole a lui imposte e dall’uso di sostanze stupefacenti.

A carico di A. H. risultano numerosi precedenti penali e/o di polizia per reati di varia natura e gravità, quali spaccio di stupefacenti, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, evasione e lesioni personali, oltre che una condanna per evasione e furto aggravato. Accompagnato presso gli uffici della questura, è stato poi trasferito in carcere a Vicenza.