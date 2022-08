Troppi pregiudicati al bar, sospesa la licenza 

Il questore ha disposto la sospensione della licenza e la contestuale, immediata chiusura del bar “Master T Cafe” che si trova a Vicenza in corso San Felice e Fortunato. Il provvedimento, che avrà una durata di 7 giorni, è conseguente al perdurare delle problematiche di ordine e sicurezza pubblica che avevano dato luogo alla precedente chiusura dell’aprile scorso, dopo l'ennesimo esposto sottoscritto da residenti della zona.

Il locale, a seguito di interventi delle forze di polizia effettuati da inizio agosto, risulta ancora frequentato da soggetti pregiudicati per reati di diversa natura e gravità e da persone poco rispettose della quiete pubblica, che creavano disturbo e seri problemi di ordine e sicurezza pubblica ai residenti della zona.

Durante il servizio coordinato di controllo del territorio di giovedì, come sempre effettuato da personale della polizia di Stato in concorso con i carabinieri, guardia di finanza e polizia locale di Vicenza, con l’ausilio di cani antidroga, un giovane cittadino straniero è stato trovato in possesso di marijuana all’interno del bar. Nel corso del controllo sono stati anche identificati altri avventori, tutti con pregiudizi penali.