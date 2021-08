Precipita col parapendio, 59enne in gravi condizioni

L’uomo si era lanciato da Borso del Grappa: è in rianimazione al San Bortolo di Vicenza

È ricoverato in rianimazione al San Bortolo di Vicenza il 59enne pilota olandese precipitato nel pomeriggio di sabato a Rosà con il suo parapendio. L’uomo era partita con alcuni da Borso del Grappa.

Il gruppo di cui faceva parte è atterrato senza problemi sempre a Rosà e, dopo aver visto il compagno cadere, hanno dato l’allarme ai carabinieri uno volta arrivati a terra.

Sul posto dove è finito il parapendio, in via Rossini, sono arrivati i militari, l’ambulanza e l’elisoccorso. È con quest’ultimo mezzo che il 59enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Vicenza, dove si trova in condizioni critiche.