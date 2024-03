Precipita col parapendio sotto al Monte Corno, recuperato dal Soccorso alpino

Verso mezzogiorno di domenica il Soccorso alpino di Arsiero è stato attivato per un parapendio precipitato tra la vegetazione sotto il Monte Corno. Il 56enne di San Raffaele Cimena (TO), che stava partecipando a una gara internazionale ed era partito dalla zona di Bassano del Grappa alle 9, non aveva riportato conseguenze, ma era sospeso a 5 metri da terra con la vela. Risaliti alla sua posizione dalle coordinate fornite dall'organizzazione, i soccorritori lo hanno raggiunto e lo hanno calato al suolo.