Precipita col parapendio, ferito 57enne

Attorno alle 12.30 di domenica il Soccorso alpino di Arsiero è stato allertato dalla Centrale del 118, per un parapendio precipitato poco dopo essere decollato sopra Calvene.

Il pilota, un 57enne di Caldogno, perso il controllo della vela aveva impattato sul prato al termine della zona del decollo Campanara, riportando una sospetta frattura alla caviglia. Raggiunto da una squadra, l'uomo è stato caricato in barella e trasportato per 300 metri fino all'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Santorso.