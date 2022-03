Ultraleggero precipita e si schianta su un vigneto, un morto e un ferito grave

È di un morto e di un ferito grave - un 63enne - il bilancio della tragedia avvenuta nel pomeriggio di sabato nelle campagne del Basso Vicentino. Per cause in corso di accertamento, verso le 16:30, un ultraleggero è precipitato tra i vigneti nella zona tra Villaga e Barbarano, nei pressi di via Poigo.

A dare l'allarme alcuni abitanti del luogo che hanno visto l'aereo cadere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, i vigili del fuoco di Lonigo che hanno liberato il pilota dai rottami e il Suem 118 che lo ha stabilizzato e poi affidato all'elisoccorso per il trasporto in codice rosso all'ospedale di Vicenza, Niente da fare, purtoppo, per il passeggero, deceduto nell'impatto.

Secondo una prima ricostruzione il piccolo velivolo in fase di atterraggio avrebbe toccato delle chiome di alcuni alberi per poi perdere quota e precipitare all’interno della vigna. I pompieri hanno messo in sicurezza l’ultraleggero ed estratto il passeggero. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte del 63enne di Castegnero. Il pilota è stato assistito dai sanitari intervenuti anche con l’elisoccorso e trasferito in ospedale a Vicenza. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.