Preapertura della caccia, colpiti due falchi pellegrini 

Preapertura della stagione venatoria, dopo due giorni di caccia al colombaccio tre falchi pellegrini feriti, rapaci considerati specie protetta. Gli animali sono stati consegnati, dai volontari di Alveare, al centro recupero rapaci di Fimon. Purtroppo per due di loro non c’è stato nulla da fare e uno dei tre sta lottando per sopravvivere. I fatti sono accaduti tra il due e il tre di settembre a Colzè di Montegalda, Rosà e a Tezze Sul Brenta.

"Questa non è che la punta dell’iceberg spiega, Renzo Rizzi Ispettore dell’Enpa - i numeri siano notevolmente più alti, in quanto per tre recuperati decine potrebbero essere stati occultati per la paura delle sanzioni penali che rischia il cacciatore che compie questi atti delittuosi".

“Un cacciatore che usa l’arma contro un animale simbolo qual’è il falco pellegrino significa che è quasi certo di godere dell’impunità, in quanto rischia il ritiro della licenza di caccia, del fucile e un penale - conclude Rizzi - d’altronde la linea di dare la gestione dei controlli dei cacciatori a loro stessi non si può che rivelare fallimentare se non demenziale”.