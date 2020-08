A passeggio col cane, trova il cadavere di un uomo nella roggia

Tragedia a Povolaro di Dueville. Un uomo di 63enne, Luigi Zaltron - nato a Vicenza e residente nella frazione - è stato trovato morto in una roggia tra i campi, con il volto nell'acqua. La drammatica scoperta è stata fatta verso le 20 di sabato da un passante a spasso con il suo cane per le campagne del paese. L'uomo ha immediatamente dato l'allarme alle forze dell'ordine e le operazioni dei militari intervenuti sul posto sono finite a tarda notte.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri - che hanno proceduto all'identificazione ed effettuato i rilievi - Zaltron sarebbe probabilmente morto per un malore improvviso. È infatti escluso il coinvolgimento di terzi nel decesso. Sul caso sono comunque in corso indagini e l'autorità giudiziaria ha stabilito l'autopsia per stabilire le cause precise della morte.