Positivo al Covid, viveva con la moglie in una cantina

Vivevano nello scantinato di un condomino, ospitati da una cittadina cinese, loro connazionale. L'uomo, dopo l'accertamento dei carabinieri, è risultato positivo al Covid. I militari, in collaborazione con lo Spisal, sono intervenuti ieri a Cassola, in via Pascoli, su richiesta dei condomini che aveva segnala la presenza della coppia nel seminterrato.

Entrambi i cinesi, di 41 e 44 anni identificati atttaverso il passaporto, lavoravano presso un ristorante cinese di Bassano. I carabinieri hanno avvisato i servi sociali del Comune.