I vigili del fuoco mettono in salvo un cane e un gattino

Nella giornata di oggi, lunedì 8 agosto, sono stati 25 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco del comando di Vicenza, e hanno compreso anche il salvataggio di un gattino e di un cane.

Questa mattina, i pompieri di Bassano del Grappa hanno tratto in salvo un gattino finito nell'intercapedine di un muro in cartongesso di un’abitazione in Via Marchi a Romano d’Ezzelino. La squadra del distaccamento di Schio, nel pomeriggio, ha invece salvato Mentino, un cane caduto nel torrente Agno a Villaggio Margherita, a Valdagno, che è stato riconsegnato sano e salvo ad Olga, la felice padrona dell’animale.