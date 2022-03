Controlli della polizia, sequestrate due pistole e un fucile 

Anche nel tardo pomeriggio di venerdì e fino a tarda notte sono stati effettuati specifici servizi interforze da parte di unità operative della questura di Vicenza, dei carabinieri, dei finanzieri e della polizia locale. La città di Vicenza è stata teatro di numerosi controlli effettuati da oltre 50 uomini delle forze dell’ordine.

In particolare sono state attenzionate dagli Agenti le zone di Campo Marzio, Giardini Salvi e vie limitrofe, nonché le vie del centro storico, più precisamente Contrà Pescherie Vecchie, Piazza Garibaldi, Via Zamenhof e Via dell’Oreficeria. Speciale attenzione è stata riservata alla presenza di soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti, in particolare il quartiere del Quadrilatero.

Le verifiche sui soggetti controllati ha consentito di accertare il possesso senza più i requisiti necessari, da parte di una persona, di un fucile calibro 12 Beretta, di una pistola semiautomatica Beretta calibro 22 e di 52 proiettili. Il tutto è stato sequestrato. Un controllo minuzioso è stato effettuato all’interno di un casolare in stato di abbandono che si trova nel quartiere di San Pio X, più volte segnalato dalla cittadinanza quale luogo di ritrovo di soggetti sbandati e quale deposito di merce provento di furto. Questo genere di controlli ha lo scopo di tenere monitorate le aree ove solitamente trovano rifugio soggetti dediti a compiere reati ovvero presenti illegalmente sul nostro territorio nazionale.

In tutto sono stati disposti dal questore 5 fogli di via obbligatori, 4 avvisi orali e 7 ordini di allontanamento dal territorio nazionale.