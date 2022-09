Polizia rintraccia ed espelle spacciatore

Nella giornata di ieri, giovedì 15 settembre, il personale del commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa ha rintracciato e identificato il 22enne cittadino marocchino A. I. M., con a proprio carico svariati precedenti e clandestino.

Come riferisce la polizia, il ragazzo era arrivato in Italia nel 2018 per ricongiungersi al padre, afflitto da gravi problemi di salute e convinto di poter contare sull’aiuto e sul sostegno da parte del figlio, il ragazzo fin da subito aveva dimostrato una spiccata attitudine nel trasgredire alle leggi, ponendo in atto comportamenti violenti ed aggressivi anche nei confronti del genitore stesso.

Ma erano soprattutto i ragazzi più giovani di lui le vittime preferite di costui, spesso derubate in zone centralissime di Bassano del Grappa anche di pochi euro e percosse con violenza, a volte con l’utilizzo di tirapugni. Molti adolescenti, pur essendo stati vittime di reati compiuti dal giovane marocchino, hanno spesso temuto di denunciare il fatto per paura delle minacce e delle ritorsioni ricevute da A. I. M..

Il ragazzo, da quanto riferisce la polizia, era dedito anche a furti e rapine nei supermercati e nei negozi, tanto che il questore di Treviso, nel 2021 aveva emesso nei suoi confronti un foglio di via dal comune di Castelfranco Veneto, dove aveva commesso una serie di reati contro il patrimonio. Sempre nel 2021, inoltre, il questore della Provincia di Vicenza aveva emesso nei confronti un avviso orale.

Nonostante la revoca del permesso di soggiorno ed il decreto di allontanamento dal territorio nazionale disposti dal Questore della Provincia di Vicenza, A. I. M., aveva continuato a permanere in Italia ed a delinquere. Lo scorso 14 settembre, infatti, il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio di ieri, un equipaggio della squadra volanti del commissariato di Bassano del Grappa ha notato il giovane nel parco pubblico di Largo Parolini, mentre si aggirava con fare sospetto a bordo di un monopattino elettrico. Questo, dopo essersi fermato nei pressi di una cassetta dell’Enel ed essersi guardato intorno per assicurarsi di non essere visto, ha iniziato ad armeggiare sulla cassetta. Gli agenti, insospettiti da tale comportamento, sono scesi dall’auto di servizio e hanno raggiunto il soggetto al fine di identificarlo ed accertare cosa stesse facendo. Il giovane, non appena si è accorto degli agenti, con un movimento fulmineo ha afferrato una busta di colore verde, occultata dietro la cassetta e, nel contempo, ha scagliato il monopattino elettrico in direzione degli operanti, dandosi immediatamente alla fuga.

Uno degli agenti ha raggiunto il giovane dopo un breve inseguimento, afferrandolo alla manica della t-shirt; A. I. M., tuttavia, è riuscito a liberarsi dalla presa, allontanando con forza il poliziotto e dandosi nuovamente alla fuga. Tenuto sempre a vista, il soggetto si è disfatto della busta di colore verde, immediatamente recuperata dagli agenti, i quali, al termine dell’inseguimento a piedi, dopo alcune centinaia di metri sono riusciti a fermare il soggetto.

Dentro la busta verde sono stati rinvenuti circa 18 grammi di marijuana, sottoposta a sequestro inisiema ad alcune decine di euro detenute senza giustificato motivo in quanto, come spiegano gli agenti, il soggetto si trova illegalmente sul territorio italiano, senza espletare alcuna attività lavorativa, e che, pertanto, tale somma di denaro era da considerarsi frutto dell’attività di spaccio posta in essere nella giornata: lo stesso A. I. M., infatti, ha dichiarato spontaneamente agli agenti di essere «…un uomo che vive per strada, mi guadagno da vivere spacciando piccole quantità di sostanza stupefacente…».

Il ragazzo è stato accompagnato agli uffici del commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa, dove, al termine degli, in considerazione del provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti, il questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha ordinato l’allontanamento dal territorio dello Stato italiano mediante accompagnamento alla frontiera.

Già nella serata, pertanto, gli agenti del Commissariato hanno dato esecuzione all’ordine. Il ragazzo è stato trasferito al centro di permanenza per i rimpatri “Brunelleschi” di Torino, in attesa di essere imbarcato quanto prima su un volo diretto in Marocco.