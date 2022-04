La polizia locale recupera un furgone abbandonato, 55enne denunciato per appropriazione indebita

Un vicentino di 55 anni è stato denunciato dalla polizia locale per appropriazione indebita di un furgone che gli agenti hanno recuperato e restituito alla concessionaria proprietaria. Qualche settimana fa, in seguito a una segnalazione, una pattuglia della polizia locale è intervenuta in via Maurisio, dove il mezzo era stato abbandonato da tempo, e ha riscontrato che il veicolo era privo di assicurazione.

A seguito di ulteriori verifiche è risultato che la concessionaria proprietaria del mezzo aveva sporto denuncia contro una ditta della provincia di Venezia che non aveva più pagato le rate del finanziamento, né aveva restituito il veicolo. Il furgone è stato quindi sottoposto a sequestro penale.

Successive indagini condotte dall'ufficio di polizia giudiziaria hanno permesso di riscontrare che la società era stata chiusa. Il titolare, residente in città, è stato indagato per appropriazione indebita, mentre il veicolo è stato restituito alla concessionaria.