Campo Marzo, la polizia locale ferma uno spacciatore di droga e il suo acquirente

Il Comune di Vicenza rende noto che nel pomeriggio di martedì 8 marzo la polizia locale ha denunciato un 37enne, I.I., per spaccio di sostanze stupefacenti e ha segnalato alla prefettura un 39enne, M.A.G., per detenzione ad uso personale di droga. La perquisizione sui due individui ha portato al sequestro di una dose di cocaina da 0,34 grammi e di 86 euro in contanti.

L'operazione è stata eseguita a Campo Marzo da personale in borghese dell’unità Nos della polizia locale con l’ausilio del sistema di videosorveglianza e in collaborazione con le pattuglie antidegrado nell'ambito dell'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, poco dopo le 15 gli operatori addetti al controllo delle telecamere di videosorveglianza nel nuovo distaccamento della polizia locale di Campo Marzo hanno notato uno scambio sospetto tra due individui vicino al parco giochi di viale dell’Ippodromo.

Gli agenti hanno attivato immediatamente i colleghi dell’antidegrado e del Nos, i quali, in borghese, hanno fermato l'acquirente, M.A.G. Vistosi scoperto, quest’ultimo ha consegnato spontaneamente la cocaina appena acquistata che è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

La pattuglia antidegrado insieme con alcuni agenti in borghese ha raggiunto, quindi, lo spacciatore, I.I., e lo ha accompagnato al distaccamento dove è stato fotosegnalato, perquisito e denunciato a piede libero per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il denaro che aveva con sé, 86 euro in banconote e monete, è stato sequestrato.