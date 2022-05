Un anno di carcere per un furto, arrestato 56enne pluripregiudicato 

Nella giornata di martedì gli agenti della divisione anticrimine della questura hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso nelle scorse settimane dal tribunale di Verona a carico di A. R., veronese di 56 anni, mentre lo stesso si trovava nel capoluogo berico.

Il soggetto, con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di polizia per reati di varia natura, in particolare contro il patrimonio, contro la persona e per violazione della legge sulle armi, è stato condotto in questura e, al termine delle procedure di rito, arrestato e trasferito in carcere a Vicenza dove dovrà scontare la pena di un anno di reclusione per una condanna passata in giudicato per un furto avvenuto a Verona nell’anno 2017.