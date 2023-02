Cocaina ed eroina nella borsa della spesa, polizia arresta bike-pusher

Contattare clienti, fornire lo stupefacente, ritirare il denaro e poi dileguarsi in bici nelle strette vie del centro, magari in contromano per evitare di essere seguiti dalle pattuglie della polizia, è divenuto un modus operandi sempre più utilizzato dai piccoli spacciatori che agiscono in città. È accaduto i anche nella tarda mattinata d'ieri, ma questa volta il pusher è stato fermato dagli agenti delle Volanti che hanno notato gli strani spostamenti in mountain bike che un personaggio già tristemente noto alle forze dell’ordine stava effettuando, con fare circospetto, tornando e ritornando nello stesso posto e seguitando a pedalare ad alta velocità guardandosi continuamente alle spalle.

Raggiunto a Campo Marzo, in viale Dalmazia, il soggetto – tale A. O., cittadino nigeriano di 40 anni senza fissa dimora e con a proprio carico precedenti penali e/ o di Polizia per reati vari – è stato fermato e controllato sul posto dagli agenti. Lo straniero, dopo aver cerato di giustificare la sua veloce andatura con la necessità di rientrare in fretta a casa, ha riferito di essere andato poco prima a fare la spesa. Dalla ispezione dei due sacchetti di generi alimentari collocati nel cestino della bicicletta, gli agenti hanno notato la presenza di un pacchetto di sigarette aperto, al cui interno erano stati occultati 19 sacchettini in cellophane termo-sigillati: 12 dosi di sostanza biancastra successivamente accertata essere cocaina, e 7 dosi di sostanza marrone successivamente accertata essere eroina, come confermato dal narcotest eseguito da personale della polizia scientifica. Tutte queste confezioni erano pronte per essere smerciate ai tossicodipendenti cittadini. Nella disponibilità dell’uomo è stata anche rinvenuta e sequestrata una somma di denaro.

Alla luce dei riscontri e dei precedenti specifici a suo carico, il bike-pusher è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo si trova al momento custodito presso le camere di sicurezza della questura in attesa della udienza di convalida dell’arresto avanti al giudice del tribunale di Vicenza, prevista per la giornata odierna.