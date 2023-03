La polizia insegue e arresta un "bike pusher"

Giovedì mattina intorno alle ore 10, gli agenti della squadra volanti della questura di Vicenza hanno inseguito e arrestato un sospetto spacciatore di marijuana. E.W., un cittadino nigeriano di 28 anni, è stato avvistato mentre era a bordo della sua bicicletta in via Ariosto. Una volta notato dagli agenti, ha cercato di fuggire, ma è stato prontamente fermato.

Dopo l'arresto, gli agenti hanno proceduto a un accurato controllo del sospetto. E.W. era già stato segnalato in precedenza per detenzione di sostanza stupefacente e questa volta aveva con sé 15 involucri di marijuana. Gli agenti hanno poi effettuato una perquisizione personale sia sulla persona che nella sua abitazione, dove hanno rinvenuto circa 1.500 euro in contanti, un bilancino di precisione nascosto in una ciotola di riso, un tablet e 5 smartphone.

Tutto il materiale sequestrato è stato verosimilmente utilizzato per l'indebita attività di spaccio, pertanto è stato confiscato e il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Inoltre, uno dei cinque telefoni cellulari rinvenuti nella sua abitazione era risultato essere provento di furto, come denunciato negli uffici di polizia.

Il sospetto, che ha mostrato sin da subito nervosismo e insofferenza al controllo, è ora a disposizione delle autorità competenti per le necessarie procedure legali. La posizione di E.W. è al vaglio dell'Ufficio immigrazione della questura su disposizione del questore. Sono ora in corso indagini per accertare i collegamenti che il giovane ha stretto con l'ambiente locale dello spaccio e del consumo di droga.