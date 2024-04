Più di un chilo di coca sequestrato in tre mesi, il bilancio della polizia locale Nevi

Tempo di bilancio per la polizia locale "Nordest Vicentino". La lotta contro lo spaccio e il consumo di stupefacenti nell'ambito del territorio dei Comuni di Thiene, Monticello Conte Otto, Dueville, Lugo di Vicenza, Sarcedo, Zugliano e Calvene, ha portato al sequestro - nei primi tre mesi del 2024 - di 1.383,60 grammi di sostanze stupefacenti. In particolare, la maggior parte dei sequestri ha riguardato le droghe pesanti, in primis la cocaina, 1.151, 81 grammi, seguita dall'eroina, 54,17 grammi e dal crack, 15,67 grammi. Per quanto riguarda le droghe leggere, il consorzio Nevi ha sequestrato 60,38 grammi di hashish e 102, 66 grammi di marijuana.

Nel primo trimestre 2024 sono state 29 le persone segnalate alla prefettura quali consumatori di sostanze stupefacenti e 4 le patenti di guida ritirate. Sul fronte dello spaccio, invece, 3 le persone denunciate e 1 arrestata. In totale, la polizia locale ha eseguito 17 perquisizioni, 31 sequestri amministrativi e 6 sequestri penali.