Pedone investito da un pirata della strada, caccia al responsabile

Incidente, fortunatamente senza gravi conseguenza, domenica sera nella frazione di Anconetta, a Vicenza verso le 23 di domenica. Un giovane di 21 anni è stato investito da un'auto che si è poi dileguata senza prestare soccorso. Il pedone è stato ricoverato in ospedale in condizioni non gravi, ma con ferite che necessitavano di medicazioni e accertamenti diagnostici. La polizia locale di Vicenza sta indagando sull'incidente e cercando di identificare il conducente responsabile.

Il fatto è avvenuto in prossimità del passaggio a livello ferroviario. Il pedone si trovava da solo sulle strisce pedonali, di rientro dal lavoro in un locale della zona in cui lavora come cameriere, quando è stato "toccato" di striscio da un veicolo che procedeva a velocità sostenuta. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e verrà presto dimesso.

Dopo la chiamata di una persona presente sul posto al numero di emergenza, un'ambulanza del Suem 118 e un paio di pattuglie di polizia locale di Vicenza sono intervenute per prestare soccorso al 21enne e avviare le indagini per individuare l'automobilista responsabile. La testimonianza dell'investito, quella di alcuni testimoni e le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona raccolte dalla polizia locale saranno fondamentali per risalire alla targa del veicolo coinvolto.