Pirata della strada investe ciclista 22enne, la ragazza è una delle atleta afghane rifugiate nel Vicentino

Il primo settembre 2021 sono arrivate in Italia dopo la fuga precipitosa dall’Afghanistan riconquistato dai talebani. Ci sono riuscite grazie all’associazione Road to Equality di Alessandra Cappellotto, vicentina di Sarcedo, prima italiana a diventare campionessa del mondo di ciclismo. Si tratta delle sorelle Fariba e Yulduz Hashimi, 20 e 22 anni, che ora abitano in un appartamento nell'Alto Vicentino. Entrambe cicliste, le due sorelle militano nella Valcar-Travel & Service e la loro vita è divisa fra lo studio della lingua italiana e gli allenamenti. Yulduz, verso le 20 di mercoledì, è stata investita da un'auto nel territorio comunale di Santorso mentre si stava allenando con la sua mountain bike ed è caduta a terra, fortunatamente non riportando gravi conseguenze. La ciclista è finita comunque in ospedale mentre l'automobilista che l'ha colpita è scappato senza fermarsi a prestarle soccorso. La 22enne ha riportato un lieve trauma cranico ed escoriazioni in varie parti del corpo, per una prognosi di circa 10 giorni.

A oggi non è stata sporta nessuna denuncia nei confronti del pirata della strada, colpevole del reato di omissione di soccorso, ma è probabile che venga fatta nei prossimi giorni. L'episodio ha fatto andare su tutte le furie Alessandra Cappellotto che, con un post su Instagram ha denunciato l'ennesimo episodio d'investimento di un ciclista. "E niente. È la moda "investi la ciclista e scappa", oggi è toccato a una delle ragazze afgane. Ti centrano e tirano dritto. Se sei fortunata qualche passante ti vede e chiama l'ambulanza. Tanto, anche nel caso tu abbia ammazzato qualcuno, non ti fanno mica granché", è stato il suo commento.

La foto postata su Instagram da Alessandra Cappellotto.