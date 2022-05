Schianto tra auto in rotonda: due feriti

Mercoledì, poco dopo le 13, una pattuglia del Consorzio Polizia locale Alto Vicentino è intervenuta alla rotatoria di via Trieste/Fogazzaro/via Gorizia, a Piovene Rocchette per un incidente stradale tra due auto.

Secondo le prime informazioni, una 82enne alla guida di una Peugeot 207 per cause in corso di accertamento è andava a collidere contro una Range Rover, condotta da un 64enne, cha già aveva impegnato tale rotatoria.

La conducente della Peugeot 207 e la trasportata della Range Rover, una 51enne, sono state condotte con ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Alto Vicentino di Santorso.