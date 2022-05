Malore improvviso in volo, il pilota riesce ad atterrare e muore subito dopo: salvo il passeggero

Un malore improvviso è la causa del decesso di un pilota avvenuto durante l’atterraggio all'aeroporto Romeo Sartori di Asiago. Il velivolo, appena toccata la pista, ha sterzato bruscamente finendo in mezzo all'erba. Il centro di controllo ha cercato di mettersi in contatto con il pilota, senza ottenere risposta, per poi avvisare la squadra di soccorso che lo ha trovato accasciato all'interno del piccolo biplano storico degli anni ‘30 Tiger Moth con a bordo un passeggero. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori dell'ospedale di Asiago che hanno cercato di rianimare l'uomo ma per lui non c'era più niente da fare.

Il pilota, pur sentendosi male è riuscito ad atterrare regolarmente in pista andando subito dopo in arresto cardiaco, per poi accasciarsi sui comandi facendo finire l’aereo sull’erba. Immediato l’intervento del personale dell’aeroporto e dei vigili del fuoco, che hanno estratto dalla cellula dell’aereo il pilota, iniziando il primo intervento di rianimazione cardio polmonare anche con l’utilizzo del defibrillatore fino all’arrivo del personale del Suem. L’uomo è stato a lungo rianimato dai sanitari ma purtroppo il medico ha dovuto dichiarare il decesso. Spaventato, ma illeso il passeggero.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza. Il velivolo storico era utilizzato per le riprese di un film in lavorazione sull'Altopiano: “L’isola che non c’è. La vera storia di Peter Pan”, prodotto dalla Jolefilm di Marco Paolini. Il pilota era un uomo residente nel Trentino. Il pilota era un uomo residente nel Trentino mentre il passeggero era l'operatore addetto alle riprese della pellicola. Secondo una prima ricostruzione il pilota era appena decollato per raggiungere uno dei set del film sull'Altopiano quando avrebbe accusato il malore che lo ha costretto a una repentina virata verso sinistra a quindi all'atterraggio di fortuna.