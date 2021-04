Viene picchiato al parco, arriva la polizia e lui l'accoglie a bestemmie: denunciato un americano

Nel pomeriggio di venerdì, intorno alle ore 17:00, le volanti della questura sono intervenute in via Coltura Camisana dove, poco prima, un giovane sarebbe stato aggredito da sconosciuti. Giunti sul posto gli agenti hanno accertato che la vittima, un cittadino statunitense del 2001, dopo essersi avvicinato ad un gruppo di giovani seduti su una panchina dell'area verde "Coltura Camisana", avrebbe avuto con loro un diverbio, poi sfociato in aggressione.

I poliziotti, ai quali il giovane non ha voluto fornire alcun particolare sulla dinamica, hanno però accertato che deteneva della sostanza stupefacente; interrogato a riguardo, l'uomo ha iniziato ad inveire, verbalmente, contro gli agenti ed anche contro il personale del 118 giunto per prestargli le prime cure. Condotto in questura, dopo aver cercato di aprire l'abitacolo della volante a bordo della quale è stato accompagnato negli uffici di Viale Mazzini, è stato segnalato amministrativamente per il possesso di sostanza stupefacente, mancato utilizzo della mascherina e denunciato per il reato contravvenzionale previsto dall'art. 724 c.p. (bestemmia).

Sono in corso approfondimenti investigativi per ricostruire la dinamica dei fatti ed accertare le ragioni della lite.