Picchia la moglie sul pianerottolo di casa davanti ai figli minori, in carcere 41enne

Nella mattinata di domenica i carabinieri hanno arrestato un cittadino marocchino di 41 anni per maltrattamenti in famiglia. I militari, verso le 8, sono intervenuti dopo una segnalazione presso una casa del comune di Thiene. Un uomo stava maltrattando la moglie alla presenza dei loro due figli minori per futili motivi. I carabinieri, giunti tempestivamente nel luogo del fatto reato, hanno colto in flagranza il marocchino (A.K., le iniziali) che stava ancora maltrattando la consorte sul pianerottolo della loro abitazione. La pattuglia ha bloccato e arrestato l'uomo.

L’arrestato al termine delle formalità è stato portato in carcere mentre la moglie, assieme ai due figli, dopo essere stata visitata dai medici del pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza, ha trascorso la notte in una casa protetta, prontamente reperita dal comandante del N.O.R. della compagnia carabinieri di Thiene. Grazie all'intervento dei militari operanti e, soprattutto, per merito del privato cittadino che ha chiamato la centrale operativa della compagnia carabinieri di Thiene, è stato possibile evitare più gravi conseguenze alla signora.