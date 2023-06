Perseguita e minaccia ex moglie e figli minori, pregiudicato espulso dall'Italia

Nella giornata di giovedì il questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori ha emesso un ordine di allontanamento con accompagnamento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Potenza nei confronti di O.C.I. – 32enne cittadino nigeriano irregolare in Italia, con precedenti per reati di varia natura e gravità - scortato dagli agenti dell’ufficio immigrazione attesa di essere imbarcato nei prossimi giorni su un volo diretto nel Paese d’origine.

O.C.I., nato in Nigeria, è soggetto noto alle forze di polizia per i numerosi precedenti per reati contro la fede pubblica, per truffa e falsificazione di monete, nonché per rifiuto delle proprie generalità e per essere stato arrestato per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex moglie e dei figli minori. Più volte gli è stato imposto dall’autorità giudiziaria, in passato, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie e dai figli, ma O.C.I., di fatto, non lo ha mai rispettato.

L'uomo, giunto in Italia nel 2008, aveva ottenuto un permesso di soggiorno che gli permetteva di lavorare ma, invece di inserirsi nel tessuto sociale, sin da subito ha preferito delinquere dedicandosi alle truffe e a mettere in commercio monete falsificate. Il matrimonio con una cittadina italiana, con la quale ha avuto due figli, gli ha permesso di ottenere un permesso di soggiorno dell’Unione Europea di lungo periodo, ma nonostante ciò ha continuato a vivere di espedienti e di reati. Dal momento in cui la vittima ha messo fine alla relazione chiedendo la separazione, O.C.I. , colmo di rancore e di rabbia, ha iniziato a perseguitarla, infierendo e maltrattando sia lei che i due figli minori.

La sera di San Silvestro del 2018, O.C.I. è stato arrestato in flagranza per atti persecutori e minaccia nei confronti del coniuge e da quel gravissimo episodio di violenza ha avuto inizio l’iter giudiziario che ha portato dapprima alla sua condanna a 2 anni e 7 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona e, successivamente, a un'altra condanna a 4 mesi per minaccia, atti persecutori, molestia e violenza privata.

Lo scorso anno, subito dopo essere stato scarcerato, il questore aveva revocato ad O.C.I. il permesso di soggiorno e, contestualmente, aveva emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Nella giornata di ieri, il nigeriano è stato rintracciato dalla polizia in centro città.