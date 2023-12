Operaio fuma con la fiamma ossidrica accesa, le insegnanti allertano il 113

Fumava sigarette, una dietro l’altra, per giunta con una fiamma ossidrica accesa, in prossimità di una bombola di gpl, proprio sopra al tetto dell’asilo nido di via Marco Polo a Vicenza.

Quando gli insegnati della scuola per l’infanzia lo hanno notato hanno avuto paura, preoccupati che quello che poteva succedere se la sigaretta o la fiamma viva avessero interessato la bombola di gpl.

Per questo motivo hanno subito chiesto l’intervento della Polizia per una verifica.

Quando sono arrivati sul posto, gli agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti della Questura hanno trovato l’uomo ancora intento a fumare le sue sigarette. Ha spiegato che era un operario di un’azienda incaricata per l’esecuzione dei lavori per l’installazione di alcuni pannelli catramati sul tetto e che - a suo dire - non c’era alcun pericolo per la situazione.

L’uomo è stato identificato dai poliziotti intervenuti (un 51enne macedone, regolare sul territorio). L’accaduto è stato segnalato dagli agenti della Questura allo Spisal per le valutazioni di competenza, al fine di verificare se le modalità di svolgimento del lavoro fossero corrispondenti ai necessari requisiti di sicurezza.