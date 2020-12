Si perdono nella neve: soccorsa coppia di escursionisti

Attorno a mezzogiorno, su richiesta dei Carabinieri è stato allertato il Soccorso alpino di Arsiero per una coppia di escursionisti in difficoltà nella zona di Malga Sunio. I due, cinquantenni di Zanè, avevano infatti smarrito il sentiero non vedendo i segnali coperti dalla neve, non sapevano come tornare sul percorso corretto e la donna, che si era abbastanza agitata, faceva fatica a muoversi.

In contatto telefonico con l'uomo, un soccorritore del posto è risalito al luogo dove potevano trovarsi e gli ha dato indicazioni su come raggiungere una vicina strada forestale. Una squadra è quindi riuscita a raggiungere con la jeep il punto indicato e, una volta incrociati, li ha caricati a bordo per riaccompagnarli alla macchina.