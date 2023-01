Perdita di gas in abitazione: pronto intervento dei Vigili del fuoco

Sono in fase di conclusioni le operazioni dei vigili del fuoco per una perdita di gas tra un bombolone e l’impianto di adduzione di un’abitazione in via Giardini ad Arcugnano.

I pompieri intervenuti alle 17.30 di lunedì, dopo aver appurato la perdita, hanno provveduto a fare intervenire anche il personale del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Mestre, che ha provveduto a bruciare in torcia il gas residuo ancora presente nel “maialino” e bonificare la cisterna che è stata riempita d’acqua.

In corso di verifica da parte dei tecnici dei vigili del fuoco l’impianto del gas dell’abitazione.