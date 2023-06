Perdita di gas da un serbatoio esterno, l'intervento dei pompieri

Poco prima delle 16:30 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Fara a Montebello Vicentino per la perdita di gas gpl da un raccordo esterno di un serbatoio di oltre 1000 litri. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno con acqua nebulizzata abbassato la nuvola di gas per poi procedere a rimuovere il coperchio e chiudere l’erogazione del gas. Successivamente è intervenuto un tecnico della ditta fornitrice del gas per determinare l’anomalia verificatasi. Le operazioni di messa in sicurezza del luogo da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza circa.