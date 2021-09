Camion perde il carico in rotonda: traffico deviato

Nel primo pomeriggio di mercoledì un mezzo pesante carico di bottiglie d'acqua, nell'affrontare la rotatoria di Ponte dei Nori, ha perso sulla carreggiata il materiale che trasportava.

Come segnalato dall'Amministrazione comune di Valdagno, parte della carreggiata è stata coperta di detriti e il traffico è stato deviato. Da Nord lungo via Campagna e via Gasdotto (Zona Industriale). Da Sud invece, accesso a Valdagno solo dalla Provinciale 246 per la frazione di Spagnago. "Chi dovesse salire per la Zona Industriale - segnala il Comune - potrà proseguire esclusivamente per Viale del Lavoro e Via Aldo Moro".