Si rompe una condotta d'acqua durante i lavori, intervento d'urgenza in città

Giovedì mattina, intorno alle 9, si è verificata una rottura consistente lungo la condotta consortile di Strada Biron di Sotto, linea in uscita da Monte Crocetta che serve oltre 30.000 abitanti. La rottura si è verificata nell'ambito dei lavori in corso da parte di Anas per la variante alla Tangenziale Pasubio.

Viacqua è quindi intervenuto e nel primo pomeriggio è stata chiusa la fornitura idrica all’altezza della rotatoria tra viale Zileri e via Biron. Alle 15.30 il problema è stato risolto senza alcun disagio per le utenze interessate.

Una volta raggiunto il tratto di condotta danneggiato si è potuto procedere ad una riparazione mediante giunto che ha permesso di velocizzare le operazioni. In questi minuti si sta pertanto procedendo alla riattivazione della normale fornitura idrica.

Viacqua informa che: "In alcuni casi nelle prossime ore si potrebbero verificare delle fuoriuscite di acqua torbida dai rubinetti della zona facilmente risolvibili lasciando scorrere brevemente l'acqua".