Perdita d'acqua in centro città: tecnici al lavoro

Alle 5 di martedì 2 gennaio è arrivata al pronto intervento di Viacqua la segnalazione di una perdita idrica visibile in corso Palladio a Vicenza, tra le intersezioni con Contrà Porti e Stradella San Gaetano.

Una volta organizzate le squadre operative sono iniziate le operazioni di scavo per individuare con precisione la perdita e procedere alla riparazione. Come già fatto in altri recenti interventi si cercherà di risolvere il problema senza interruzioni alla fornitura che riguarda circa un centinaio di utenze.

Nelle prossime ore saranno pertanto forniti ulteriori aggiornamenti in base all'avanzamento dell'intervento.