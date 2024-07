Perde una tanica dal furgone, asfalto scivoloso

Intorno alle 13.30 di venerdì, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Jacopo Dal Verme a Vicenza per lo sversamento sull’asfalto del liquido di una sostanza a base di acetone contenuta in una tanica persa da un mezzo in transito.

Ad accorgersi del contenitore sull’asfalto un’auto dei carabinieri in transito. I Vigili del fuoco intervenuti con due squadre tra cui il personale del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) hanno recuperato la tanica ed effettuato una prima analisi del liquido. Sostanza che ha reso molto scivoloso l’asfalto per qualche centinaio di metri.



In corso ora la pulizia della strada da parte di sicurezza ambiente.