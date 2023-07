Perde il controllo e aggredisce la polizia locale durante la notte bianca, nei guai un 25enne

Ci sono voluti tre agenti della polizia locale, finiti in pronto soccorso per lesioni fortunatamente non gravi, per fermare la furia di un 25enne di corporatura massiccia che lo scorso mercoledì ha dato in escandescenze in centro a Bassano, durante la manifestazione “Bassano sotto alle stelle”.

L’episodio è accaduto in serata quando il giovane (S.S. le iniziali) di Romano d’Ezzelino avrebbe costretto la madre a farsi accompagnare a Bassano, forse da uno spacciatore. Il 25enne, probabilmente in crisi d’astinenza, appena arrivato in città, ha iniziato a dare di matto all’interno dell’abitacolo della vettura, tanto che la madre ha dovuto chiedere aiuto a quattro agenti della polizia locale presenti in zona per il servizio d’ordine del concerto di Madame.

Arrivati all’auto, i vigili hanno impedito che il giovane, nel frattempo sempre più agitato, si ferisse con la cintura di sicurezza che si era stretto al collo. Alla fine il ragazzo è sceso dalla vettura, non prima di aver infranto il parabrezza con i piedi, e nel momento in cui un agente gli ha chiesto i documenti ha perso il controllo, iniziando a menare piedi e mani e a sputare in faccia ai presenti.

A quel punto, sul luogo, sono arrivati altri sette agenti e due pattuglie dei carabinieri, oltre che due ambulanze. L’esagitato, essendo di grossa corporatura, è stato bloccato da sei agenti e ammanettato e alla fine sedato e portato al San Bassiano, dove è stato piantonato fino al pomeriggio di giovedì. Il 25enne è stato poi denunciato per lesioni, oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e per aver rifiutato di declinare le generalità.