Perde il controllo dell’auto e abbatte due pali del telefono

La notte scorsa, alle 3:30 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roncaggia a Breganze per un’auto finita contro due pali del telefono che sono stati divelti: illeso l’autista. I pompieri accorsi dal distaccamento volontario di Thiene, hanno messo in sicurezza l’auto e ripristinato la circolazione stradale rimovendo i pali finiti sulla carreggiata. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo due ore circa.