Travolto dall'albero che stava tagliando: muore pensionato

Ha perso la vita rimanendo travolto da un albero mentre stava effettuando lavori di taglio. Il tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì in una zona di campagna nel territorio comunale di Isola Vicentina. Vittima, Bortolo De Franceschi, un anziano del posto deceduto sul colpo in seguito a gravi traumi ricevuti.

Secondo una prima ricostruzione la vittima, di 79 anni, stava lavorando in un terreno isolato quando il tronco lo ha investito. L'allarme ha fatto scattare subito i soccorsi, arrivati sul posto poco dopo le 13 con un ambulanza e l'elicottero del Suem di Padova. Per l'uomo, purtroppo, non c'era però più nulla da fare.

Sul posto anche i carabinieri di Schio per i rilievi. Sull'episodio è stato aperto un fascicolo per chiarire l'esatta dinamica che ha portato alla morte dell'anziano e per stabilire se il decesso sia avvenuto per schiacciamento o per un trauma alla testa.

e.