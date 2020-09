Pensionata derubata per strada della collana d'oro, nei guai marito e moglie

I carabinieri di Crespadoro hanno individuato gli autori di un furto ai danni di una donna di 66 anni che pochi giorni fa a San Pietro Mussolino era stata derubata di una collana d'oro da mille euro: una donna aveva avvicinata con una scusa per strada tentando di abbracciarla per staccarle la catena, ma non essendoci riuscita, l'aveva strappata dal collo ed era fuggita. La vittima si è quindi rivolta alla stazione carabinieri della compagnia di Valdagno: grazie alla descrizione fornita della ladra e ad altri accertamenti, i militari hanno individuato la malvivente e il suo complice. Si tratta di marito e moglie spagnoli, lei P.A. diciannovenne e lui M.D. ventunenne, entrambi in Italia senza fissa dimora che sono stati denunciati per i reato di furto con strappo.

«I due coniugi, pur essendo irregolari sul territorio nazionale - dicono i carabinieri - viaggiavano a bordo di un'auto con targa italiana, risultata poi intestata ad un prestanome cinquantatrenne residente nel Bresciano, il quale alla motorizzazione ha registrato a suo nome decine di autovetture, molte di queste in uso a pregiudicati. Per questa ragione l’uomo è stato deferito alla autorità giudiziaria berica per favoreggiamento. Continuano le indagini per verificare se i due coniugi possano essere responsabili anche degli altri due furti commessi nel comprensorio, con la medesima tecnica».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.